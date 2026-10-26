கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க 143 மொபைல் யூனிட்: அமைச்சர்
கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க 143 மொபைல் யூனிட்: அமைச்சர்
ADDED : அக் 14, 2026 05:41 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
அடுத்த ஆண்டகளூர்கேட் பகுதியில், அரசு கால்நடை மருந்தகம் மற்றும்
கோழி நோய் ஆய்வகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மருத்துவமனை மற்றும்
ஆய்வகத்தில், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் கமலி ஆய்வு
மேற்கொண்டார்.
அப்போது வளாகத்தில் இருந்த குடிநீர் தொட்டிகளை
ஆய்வு செய்தபோது, அதில் தண்ணீர் நிரப்பப்படாமல் காலியாக கிடந்தது.
இதைக்கண்ட அமைச்சர், குடிநீரை ஏன் நிரப்பவில்லை எனக்கேட்டு, உடனே
குடிநீரை முறையாக நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என, அதிகாரிகளுக்கு
உத்தரவிட்டார்.
ஆய்வுக்குப்பின் அமைச்சர் கமலி கூறுகையில்,
''கிராமப்புறங்களில் கால்நடை மருத்துவ சிகிச்சையை மேலும்
விரிவுபடுத்துவதற்காக, விரைவில், 143 நடமாடும் மொபைல் யூனிட்
வாகனங்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளன.
இதன் மூலம்
கிராமப்புறங்களில் உள்ள விவசாயிகளின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று
தரமான முறையில் கால்நடைகளுக்கு எளிய வகையில் சிகிச்சை வழங்கப்படும்.
பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள தெருநாய்களை பராமரிக்க
சிறப்பு காப்பகங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன,'' என்றார்.