போராட்டÝçத்தை கைவிட்டு பணிக்கு திரும்பிய பணியாளர் மாவட்டம் முழுதும் 155 டாஸ்மாக் கடைகள் இயக்கம்
போராட்டÝçத்தை கைவிட்டு பணிக்கு திரும்பிய பணியாளர் மாவட்டம் முழுதும் 155 டாஸ்மாக் கடைகள் இயக்கம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:59 AM
நாமக்கல்,:போராட்டத்தில்
ஈடுபட்ட டாஸ்மாக் பணியாளர்கள், போராட்டத்தை கைவிட்டு பணிக்கு
திரும்பினர். தொடர்ந்து, மாவட்டத்தில் உள்ள, 155 டாஸ்மாக் கடைகளும்,
வழக்கம் போல செயல்பட தொடங்கின.
நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதும், 155
டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் உள்ளன. இதில், மேற்பார்வையாளர்கள்,
விற்பனையாளர்கள், உதவி விற்பனையாளர்கள் என மொத்தம், 800-க்கும்
மேற்பட்டோர் பணியாற்றி வருகின்றனர். டாஸ்மாக் கடைகளில், காலி
மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திடத்தை கைவிட வேண்டும். மாற்று வழியில்
அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை
வலியுறுத்தி, நேற்று முன்தினம் பணியாளர்கள் கடைகளை அடைத்து
போராட்டத்தில் ஈடுபட்னர்.
மேலும் நாமக்கல், திருச்செங்கோடு சாலையில்
உள்ள டாஸ்மாக் குடோன் முன் ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளுடன்,
டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இதில்,
'கோரிக்கைகள் அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும்,
படிப்படியாக நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, உறுதி
அளிக்கப்பட்டது. அதையடுத்து, போராட்டம் கைவிடப்பட்டது. நாமக்கல்
மாவட்டத்தில் உள்ள, 155 டாஸ்மாக் கடைகளும் நேற்று மதியம், 12:00 மணி
முதல் வழக்கம் போல் இயங்கின.
இது குறித்து, டாஸ்மாக் தொழிற்சங்க
நிர்வாகிகள் கூறுகையில்,'எங்களின் கோரிக்கைகளை அதிகாரிகளிடம்
தெரிவித்துள்ளோம். அதன் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி
அளித்ததை தொடர்ந்து போராட்டத்தை கைவிட்டுள்ளோம்', என்றனர்.