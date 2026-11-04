155 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல் ரூ.5 கோடி விற்பனை பாதிப்பு
155 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல் ரூ.5 கோடி விற்பனை பாதிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 07:24 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:23 AM
நாமக்கல்: காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி, டாஸ்மாக் தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், மொத்தம், 155 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. இங்கு, 800க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அவர்கள், நேற்று கடைகளை மூடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை பாதிக்கப்பட்டது. மேலும், நேற்று முன்தினம் ப.வேலுார் பகுதியில், இரண்டு பணியாளர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து, 12 கடைகள் மூடப்பட்டதால், 40 லட்சம் ரூபாய் விற்பனை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக, டாஸ்மாக் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.இதுகுறித்து, அனைத்து டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் நீதிநாயகம் கூறுகையில், ''காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறுவதில் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் உள்ளன. இந்த விவகாரத்தில், ப.வேலுார் பகுதியில், இரண்டு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள், நேற்று முன்தினம் பாட்டிலால் தாக்கப்பட்டுள்ளனர். எங்களது கோரிக்கைகள் தொடர்பாக டாஸ்மாக் மேலாளர் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்துள்ளார். அனைத்து ஊழியர்களை வைத்து பேசிய பின், அடுத்த கட்ட முடிவை அறிவிப்போம்,'' என்றார்.