கரும்பு தோட்டத்தில் 20 நாளாக உணவின்றி தவித்த 16 பேர் மீட்பு
கரும்பு தோட்டத்தில் 20 நாளாக உணவின்றி தவித்த 16 பேர் மீட்பு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:53 AM
திருச்செங்கோடு:கரும்பு
தோட்டத்தில், 20 நாட்களாக உணவின்றி தவித்த, 16 தொழிலாளர்களை
வருவாய்த்துறையினார் மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனர்.
நாமக்கல்
மாவட்டம், திருச்செங்கோடு, கொக்கராயன்பேட்டை
சிக்கநாயக்கன்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் தேவராஜ்; இவருக்கு
சொந்தமாக கரும்பு தோட்டம் உள்ளது. கரும்பு நன்கு விளைந்ததால், பொன்னி
சர்க்கரை ஆலை மூலம் கரும்பு வெட்டுவதற்காக, செங்கல்பட்டு மாவட்டம்,
முகையூர் பகுதியை சேர்ந்த விஜி, 36, மீனா, 46, ஏழுமலை, 46, சாந்தி, 42
உள்ளிட்ட, மூன்று குடும்பங்களை சேர்ந்த, 16 பேர், 20 நாட்களுக்கு முன்
வந்துள்ளனர். அவர்கள் கரும்பு வெட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த
நிலையில், கூலி ஏதும் வழங்காததால், 20 நாட்களாக உணவின்றி தவித்து
வந்துள்ளனர். இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஒரு
அறக்கட்டளைக்கு, மொபைல் போன் மூலம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து,
அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், திருச்செங்கோடு தாசில்தார் ராஜா, வி.ஏ.ஓ.,
வளர்மதி உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார்
பாதுகாப்புடன் சென்று, 16 பேரையும் மீட்டு திருச்செங்கோடு ஆர்.டி.ஓ.,
அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். தொடர்ந்து அவர்களுக்கு உணவு
வழங்கப்பட்டது. இதுகுறித்து, திருச்செங்கோடு ஆர்.டி.ஓ., லெனின்
விசாரித்து வருகிறார்.