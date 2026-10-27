/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/புகையிலை விற்ற 2 பேருக்கு 'காப்பு'
ADDED : அக் 27, 2026 05:39 AM
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மோகனுார்: மோகனுார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்வதாக, போலீசா-ருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, எஸ்.ஐ., செல்வம் தலைமையிலான போலீசார், பல்வேறு இடங்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, மோகனுாரில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, மோகனுார் அடுத்த பரளி பஞ்., நல்-லையம்பட்டியை சேர்ந்த கண்ணன், 33, குன்னிப்-பாளையம் யோகராஜ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து, அவர்களிடம் இருந்து, புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் இரண்டு மோட்டார் பைக்-கையும் பறிமுதல் செய்தனர்.