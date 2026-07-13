/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ லாட்டரி விற்ற 2 பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:53 AM
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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையத்தில்
லாட்டரி விற்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து
இன்ஸ்பெக்டர் தாமரைசெல்வன் உள்ளிட்ட போலீசார், சம்பந்தப்பட்ட
பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, வட்டமலை தனியார் பள்ளி அருகே லாட்டரி விற்பது
தெரியவந்தது.
நேரில்
சென்ற போலீசார் அங்கு வெள்ளை சீட்டில் நம்பர்கள் எழுதி, லாட்டரி
விற்றது தெரியவந்தது. கத்தேரி பகுதியை சேர்ந்த பூரணசந்திரன், 32,
மாதேஸ்வரன், 35, ஆகிய இருவரை கைது செய்த போலீசார், லாட்டரி சீட்டுகளை
பறிமுதல் செய்தனர்.