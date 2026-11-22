/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ புகையிலை, மது விற்ற பெண் உள்பட 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 21, 2026 04:12 AM
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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம் பகுதியில் புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் மது பாட்டில்கள் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக புகார் வந்தது.
இதையடுத்து
இன்ஸ்பெக்டர் தாமரைசெல்வன், எஸ்.ஐ., மலர்விழி உள்ளிட்ட போலீசார்
ரோந்து பணி மேற்கொண்டனர். அப்போது, காளியம்மன் கோவில் அருகே அமுதா,
38, என்பவர், புகையிலை பொருட்கள் பதுக்கி விற்பனை செய்தது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதேபோல், பள்ளிப்பாளையம் சாலையில்
பாஸ்கர், 35, என்பவர் மது பாட்டில்களை பதுக்கி, அதிக விலைக்கு
விற்றுக்கொண்டிருந்தார். இருவரையும் பிடித்து கைது செய்த போலீசார்,
புகையிலை பொருட்கள், மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.