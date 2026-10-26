/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வீசாணம் ஏரிக்கரையில் 2,000 பனை விதை நடவு
ADDED : அக் 10, 2026 04:22 AM
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நாமக்கல்,:நாமக்கல்
தெற்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியின் பசுமைப்படை மற்றும்
என்.எஸ்.எஸ்., மூலம், நாமக்கல் அடுத்த வீசாணம் ஏரிக்கரையில், 2,000 பனை
விதை நடவு செய்யும் பணி நடந்தது. தலைமையாசிரியர் சீனிவாச ராகவன்
ஆலோசனைப்படி நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில், எம்.பி., மாதேஸ்வரன், பனை
விதையை நட்டு துவக்கி வைத்தார்.
வக்கீல் வேலு, பசுமைப்படை
ஒருங்கிணைப்பாளர் சுமதி, என்.எஸ்.எஸ்., திட்ட தொடர்பு அலுவலர்
செந்தில்குமார், முதுநிலை ஆசிரியர்கள் ஜெகதீசன், பழனியம்மாள், ஓவிய
ஆசிரியர் சேகர் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
ஏரிக்கரையை
பலப்படுத்தும் விதமாகவும், மரங்களை நடுவதன் மூலம், புவியின்
வெப்பத்தை குறைத்து, இயற்கை சமநிலையை பேணவும் பண விதைகள் நடவு
செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.