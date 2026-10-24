ராசிபுரம் ஏரி ஆக்கிரமிப்பில் ஒப்படைக்கப்படும் 24 ஏக்கர்
ராசிபுரம் ஏரி ஆக்கிரமிப்பில் ஒப்படைக்கப்படும் 24 ஏக்கர்
ADDED : அக் 23, 2026 06:14 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
ஏரி மற்றும் நீர்பிடிப்பு பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளில், 24
ஏக்கர் நிலத்தை ஒப்படைக்க உள்ளதாக மீட்பு குழுவினர் தெரிவித்தனர்.
ராசிபுரம்
பகுதியில் ராசிபுரம் ஏரி மற்றும் அதன் நீர்பிடிப்பு நிலங்கள், பல
ஆண்டுகளாக பல்வேறு தரப்பினரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வந்தன.
இதனால் மழை காலங்களில், ஏரிக்கு நீர்வரத்து தடைபட்டு, நிலத்தடி
நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக மக்கள் மத்தியில் புகார் எழுந்தன.
இதையடுத்து, ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற வலியுறுத்தி,
ராசிபுரம் ஏரி மீட்பு குழுவினர், அப்பகுதியில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம்
நடத்தினர். மேலும் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளை மீட்க கோரி, அரசு
அதிகாரிகளிடம் மனுக்களை வழங்கி வந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று
ராசிபுரம் ஏரி மீட்பு குழுவினர் தாலுகா அலுவலகம் சென்று,
தாசில்தாரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர். 10 ரூபாய் இயக்க நிறுவனர்
விஸ்வராஜ், அ.தி.மு.க., நகர செயலாளர் சீனிவாசன் மற்றும் செல்வன்,
மாதேஸ், முருகன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் நேரில் சென்றனர்.
அப்போது ஏரி மீட்பு குழுவினர் கூறியதாவது:
ஏரி
மற்றும் அதன் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை
அகற்றி, நீர்நிலையை பாதுகாக்க தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு
வருகிறோம். முதல்கட்டமாக, ஏரி ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள நிலத்தில், 24
ஏக்கர் அளவிலான நிலத்தை முறைப்படி வருவாய்த்துறையிடம் ஒப்படைக்க
உள்ளோம். மீதமுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளையும் கண்டறிந்து, முழுமையாக
மீட்க அதிகாரிகள் உரிய அளவீடு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.