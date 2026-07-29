/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ சரக்கு ரயிலில் 2,500 டன் தீவன மூலப்பொருள் வரத்து
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:35 AM
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நாமக்கல்; நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு தேவையான கோதுமை, சக்கரை, அரிசி உள்ளிட்டவையும், கோழிப்பண்ணைகளின் அரவை ஆலைகளுக்கு தேவையான மக்காச்சோளம், சின்னசோளம், தவுடு, கடுகு புண்ணாக்கு, சோயா உள்ளிட்ட தீவன மூலப்பொருட்களும் பெரும்பாலும் வடமாநிலங்களில் இருந்து சரக்கு ரயில் மூலம் வாங்கி வரப்படும்.
அதன்படி, ஐதராபாத்தில், 1,200, டன் சின்ன சோளம், மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து, 1,300 டன் கடுகு புண்ணாக்கு ஆகியவை, 42 வேகன்கள் கொண்ட சரக்கு ரயில் மூலம் நாமக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தடைந்தது. பின், ரயில்வே கூட்ஸ் தொழிலாளர்கள் மூலம் அங்கிருந்து லாரிகளில் ஏற்றி, பல்வேறு பகுதிகளில் செயல்படும் கோழித்தீவன அரவை ஆலைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.