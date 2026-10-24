நாமக்கல்லுக்கு வரத்தான 2,600 டன் மக்காச்சோளம்

ADDED : அக் 23, 2026 06:18 AM
நாமக்கல்,:தெலுங்கானாவில்
இருந்து, சரக்கு ரயில் மூலம் நாமக்கல்லுக்கு மக்காச்சோளம்
வரவழைக்கப்பட்டு தீவன அரவை ஆலைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு தேவையான கோதுமை, சர்க்கரை,
அரிசி உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களும், அதேபோல் மாவட்டத்தின் பல்வேறு
பகுதியில் உள்ள 1,000க்கும் மேற்பட்ட கோழிப்பண்ணைகளுக்கு தேவையான
மக்காச்சோளம், தவுடு, கடுகு புண்ணாக்கு, சோயா உள்ளிட்ட
மூலப்பொருட்களும், வடமாநிலங்களில் இருந்து சரக்கு ரயில் மூலம்
வரத்தாகிறது.
அந்த வகையில், கோழி தீவனத்திற்காக
மூலப்பொருளான, 2,600 டன் மக்காச்சோளம் தெலுங்கானா மாநிலம்
சிக்கியாலாவில் இருந்து, 42 வேகன்கள் கொண்ட சரக்கு ரயிலில் நாமக்கல்
ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வரவழைக்கப்பட்டது. பின்னர், அங்கிருந்து
லாரிகளில் ஏற்றி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் செயல்படும், கோழித்தீவன அரவை
ஆலைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.