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2,600 டன் மக்காச்சோளம்: சரக்கு ரயிலில் வரவழைப்பு

2,600 டன் மக்காச்சோளம்: சரக்கு ரயிலில் வரவழைப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:39 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:39 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் மாவட்டத்தில் செயல்படும் கோழித்தீவன அரவை ஆலைகளுக்கு தேவையான, 2,600 டன் மக்காச்சோளம், பீஹார் மாநிலத்தில் இருந்து சரக்கு ரயிலில் வரவழைக்கப்பட்டது.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு தேவையான கோதுமை, சக்கரை, அரிசி உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களும், அதேபோல் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியில் செயல்படும் கோழிப்பண்ணைகளுக்கு தேவையான மக்காச்சோளம், தவுடு, கடுகு புண்ணாக்கு, சோயா உள்ளிட்ட தீவன மூலப்பொருட்களும் பெரும்பாலும் வடமாநிலங்களில் இருந்து சரக்கு ரயில் மூலம் வாங்கி வரப்படும்.அதன்படி, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் செயல்படும் கோழித்தீவன ஆலைகளுக்கு தேவையான, 2,600 டன் மக்காச்சோளம் பீஹார் மாநிலம், மஞ்சியில் இருந்து, 42 வேகன்கள் கொண்ட சரக்கு ரயில் மூலம், நாமக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வரவழைக்கப்பட்டு அங்கிருந்து லாரிகளில் ஏற்றி கோழிப்பண்ணை, கோழித்தீவன அரவை ஆலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

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