தம்பதியை கத்தியால் குத்திய 3 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:59 AM
சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம்
அடுத்த பழையபாளையம், தேவேந்திரர் தெருவை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன்,
45; கூலித்தொழிலாளி. அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் பாக்கியராஜ், 40;
விவசாயி. இவரது மனைவி மாலதி, 36. தம்பதியர், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்
ராஜேந்திரனிடம், 3.50 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி உள்ளனர். ஆனால்,
பணத்தை இதுவரை திருப்பி தரவில்லை.
இந்நிலையில், இரண்டு நாட்களுக்கு
முன் பாக்கியராஜ் வீட்டிற்கு சென்ற ராஜேந்திரன், கொடுத்த பணத்தை
திருப்பி தருமாறு கேட்டுள்ளார். அப்போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு
ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த
ராஜேந்திரன், அவரது உறவினர்களான கிரிநாத், ஸ்ரீராம் ஆகியோர் சேர்ந்து
கத்தியால் பாக்கியராஜ் மற்றும் அவரது மனைவி மாலதி ஆகிய இருவரையும்
சரமாரியாக குத்தினர். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த
சேந்தமங்லம் போலீசார், கிரிநாத், ஸ்ரீராம் மற்றும் தலைமறைவாக இருந்த
ராஜேந்திரன் ஆகிய, மூவரையும் கைது செய்தனர்.