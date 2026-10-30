கொக்கராயன்பேட்டையில் 3 நாள் மாடு வளர்ப்பு பயிற்சி

UPDATED : அக் 29, 2026 05:15 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:40 AM
பள்ளிப்பாளையம்: பள்ளிப்பாளையம் அருகே, கொக்கராயன்பேட்டை பஞ்., அலுவலகத்தில், இன்று முதல், 31 வரை மூன்று நாட்கள், காலை, 10:00 முதல், மதியம் 2:00 மணி வரை, தனியார் நிறுவனம் மூலம் மாடு வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சி நடக்கிறது. இப்பயிற்சியில், மாடுகளுக்கு நோய் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக காணப்படும்
ஆரம்பகால அறிகுறிகளை கண்டறியும் முறை, மாடுகளுக்கு சரியான முறையில் தீவனம் வழங்குதல் மற்றும் தீவன மேலாண்மை, பாலிலிருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பால்கோவா, மைசூர் பாக், ரோஸ் மில்க் உள்ளிட்ட பால் பொருட்களை தயாரிக்கும் முறை, மாடு வளர்ப்பிற்காக அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் மானிய கடனுதவி பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் விளக்கமாக பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. இப்பயிற்சியில் ஆண், பெண்கள் கலந்துகொள்ளலாம். ஏற்பாடுகளை தனியார் நிறுவனம் செய்து வருகிறது.