/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/போதை மாத்திரை விற்ற 3 பேர் கைது
ADDED : நவ 06, 2026 05:16 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அடுத்த புதன்சந்தை பகுதியில் ஆற்றோரத்தில், நேற்று போதை பொருள்
விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த, பள்ளிப்பாளையம் தில்லை நகரை சேர்ந்த
இளையகிருஷ்ணன் 20, ஈரோடு வெண்டிபாளையம் மகேஷ், 27, ஈரோடு
கருங்கல்பாளையம் சந்தோஷ், 19, ஆகிய மூன்று பேரை பள்ளிப்பாளையம்
போலீசார் கைது செய்தனர்.
இவர்களிடம் இருந்து 60 போதை மாத்திரை,
டூவீலர் ஒன்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில், இவர்கள்
குறைந்த விலையில் போதை மாத்திரைகளை வாங்கி, பல மடங்கு விலை உயர்த்தி
விற்பனை செய்துள்ளது தெரியவந்தது. மேலும், போதை மாத்திரை
விற்பனையில் ஈடுபட்ட சிலரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.