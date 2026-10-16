குமாரபாளையத்தில் 3 மணி நேர கன மழை

ADDED : அக் 16, 2026 06:41 AM
குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம் பகுதியில், கடந்த சில தினங்களாக வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில், நேற்று மாலை 5:00 மணியளவில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து கனமழை பெய்தது.
மூன்று மணி நேரம் நீடித்த மழையால் காவேரி நகர், குப்பாண்டபாளையம், வட்டமலை,
வளையக்காரனுார், கோட்டைமேடு, பல்லக்காபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் சாலையில் ஓடியது.பள்ளிபாளையம் பிரிவு பகுதியில் சாக்கடைகள் நிரம்பி, கழிவுநீர் சேலம் மற்றும் ஈரோடு செல்லும் பிரதான சாலையில், வெளியேறியதால் வாகன ஓட்டிகள், சாலையில் நடந்து சென்ற பாதசாரிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். மழை காரணமாக குமாரபாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருவதால், மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
* பள்ளிப்பாளையம் சுற்று வட்டாரத்தில் நேற்று இரவு, 7:00 மணிக்கு கன மழை பெய்தது. அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை பெய்ததால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
* நாமக்கல் நகரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மாலையில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கன மழை கொட்டி தீர்த்தது.