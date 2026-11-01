30 கிலோ குட்கா பறிமுதல்

ADDED : நவ 01, 2026 05:58 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு
அடுத்துள்ள வரகூராம்பட்டியில், குடிசை மாற்று வாரியத்தின்
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உள்ளது. இதில், ஏ பிளாக், 41ம் நம்பர்
வீட்டிலும், பி பிளாக், 84 நம்பர் வீட்டிலும் குட்கா, புகையிலை
பொருட்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக, திருச்செங்கோடு ரூரல்
போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து அங்கு சென்றபோலீசார்
சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, இரண்டு பிளாஸ்டிக் பைகளில், 30 கிலோ
புகையிலை பொருட்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பதை கண்டுபிடித்து பறிமுதல்
செய்தனர்.
'குடிசை மாற்ற வாரிய குடியிருப்பில், பயனாளிகள்
வசிக்காத வீடுகள் பூட்டப்படாமல் உள்ளன. இதை பயன்படுத்தி சமூக விரோத
செயல்கள் நடக்கின்றன. இதனால், குடிசை மாற்று வாரியம் சார்பில்,
குடியிருப்பவர்களுக்கு அடையாள அட்டை கொடுத்து, பாதுகாப்பை
பலப்படுத்த வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.