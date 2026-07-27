நாமக்கல் உழவர் சந்தையில் 32 டன் காய்கறி விற்பனை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:23 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
கோட்டை மெயின் ரோட்டில் உழவர் சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு,
தினமும், அதிகாலை, 5:00 முதல், 10:00 மணி வரை, நாமக்கல் பகுதியில் உள்ள
விவசாயிகள், தங்கள் தோட்டங்களில் சாகுபடி செய்துள்ள காய்கறி,
பழங்கள், கீரை வகைகளை அறுவடை செய்து வந்து, நேரடியாக விற்பனை
செய்கின்றனர்.
பொதுமக்கள் உழவர் சந்தைக்கு வந்து காய்கறிகளை
வாங்கி செல்கின்றனர். வழக்கமாக, வார விடுமுறை நாட்களான சனி,
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில், அதிகமான பொதுமக்கள் உழவர் சந்தைக்கு வந்து,
தங்களுக்கு தேவையான காய்கறி, பழங்களை வாங்கி செல்வது வழக்கம்.
அதேபோல்,
விடுமுறை நாளான நேற்று, உழவர் சந்தையில் விறுவிறுப்பாக வியாபாரம்
நடந்தது. 178 விவசாயிகள், உழவர் சந்தைக்கு காய்கறிகள், பழங்கள், கீரை
வகைகளை அறுவடை செய்து கொண்டுவந்திருந்தனர்.
அதன்படி, மொத்தம்,
25,480- கிலோ காய்கறிகள், 6,610 கிலோ பழங்கள் மற்றும் 50 கிலோ பூக்கள்
என மொத்தம், 32,140 கிலோ எடையுள்ள விளைபொருட்கள் உழவர் சந்தைக்கு
கொண்டுவரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டன.அவற்றை, 6,428 பொதுமக்கள் வாங்கி சென்றனர். அதன் மூலம், 15 லட்சத்து, 7,990 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
நேற்று
தக்காளி ஒரு கிலோ, 30 ரூபாய், கத்தரி, 70, வெண்டை, 42, புடலங்காய், 58,
பீர்க்கங்காய், 54, பாகற்காய், 70, முருங்கைக்காய், 50, சின்ன
வெங்காயம், 38, பெரிய வெங்காயம், 40, தேங்காய், 58 ரூபாய் என்ற விலையில்
விற்பனையானது.