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உழவர் சந்தையில் 38 டன் காய்கறி ரூ.17.22 லட்சத்திற்கு விற்பனை

உழவர் சந்தையில் 38 டன் காய்கறி ரூ.17.22 லட்சத்திற்கு விற்பனை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:50 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:50 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல், கோட்டை மெயின் ரோட்டில் உழவர் சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு, தினமும், அதிகாலை, 5:00 முதல், 10:00 மணி வரை, நாமக்கல் பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள், தங்கள் தோட்டங்களில் சாகுபடி செய்துள்ள காய்கறிகள், பழங்கள், கீரை வகைகளை அறுவடை செய்து, நேரடியாக விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

வார விடுமுறை நாட்களான சனி, ஞாயிறு கிழமைகளில், அதிகமான பொதுமக்கள் உழவர் சந்தைக்கு வந்து, தங்களுக்கு தேவையான காய்கறி, பழங்களை வாங்கி செல்வது வழக்கம். அதேபோல், விடுமுறை நாளான நேற்று, உழவர் சந்தையில் விறுவிறுப்பாக வியாபாரம் நடந்தது.

அதன்படி, மொத்தம், 30,915- கிலோ காய்கறிகள், 7,415 கிலோ பழங்கள், 40 கிலோ பூக்கள் என மொத்தம், 38,370 கிலோ எடையுள்ள விளைபொருட்கள் உழவர் சந்தைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டன. அவற்றை, 7,674 பொதுமக்கள் வாங்கி சென்றனர். அதன் மூலம், 17 லட்சத்து, 22,025 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகின.

நேற்று, தக்காளி ஒரு கிலோ, 20 ரூபாய், கத்தரி, 75, வெண்டை, 40, புடலங்காய், 60, பீர்க்கங்காய், 66, பாகற்காய், 70, முருங்கைக்காய், 70, சின்ன வெங்காயம், 35, பெரிய வெங்காயம், 38, தேங்காய், 50 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்பனையானது.

கத்திரிக்காய், புடலைவிலை உயர்வு

ராசிபுரம் உழவர் சந்தையில், நேற்று, 23,950 கிலோ காய்கறி, 9,710 கிலோ பழங்கள், 280 கிலோ பூக்கள் என, மொத்தம், 33,940 கிலோ பொருட்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர்.

இதில், தக்காளி ஒரு கிலோ, 22 ரூபாய், கத்தரி, 70, வெண்டை, 42, புடலை, 50, பீர்க்கன், 70, பாகல், 65, சுரைக்காய், 20, முருங்கை, 65, சின்ன வெங்காயம், 52, தேங்காய்,50, பெரிய வெங்காயம், 35, உருளை, 34, பீன்ஸ், 110, முட்டைகோஸ், 40, வாழைப்பழம், 40, கொய்யா, 70, சப்போட்டா, 40 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. மொத்தம், 15.50 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையாகின. கடந்த வாரம் கிலோ, 64 ரூபாய்க்கு விற்ற கத்திரிக்காய், 70 ரூபாய்க்கு விற்றது. அதேபோல், புடலை, பீர்க்கன் கிலோவும், 5 ரூபாய் வரை உயர்ந்திருந்தது.

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