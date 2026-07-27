38ம் ஆண்டு இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:23 AM
சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலத்தில்,
மக்கள் சக்தி தொண்டு அறக்கட்டளை, கனரா வங்கி, வீரபத்ர சுவாமி கோவில் நல
அறக்கட்டளை, சேலம் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையுடன் இணைந்து, மாவட்ட பார்வை
இழப்பு தடுப்பு சங்க உதவியுடன், 38ம் ஆண்டாக நடத்திய இலவச கண் சிகிச்சை
முகாம், நேற்று காலை சேந்தமங்கலம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில்
நடந்தது. எம்.எல்.ஏ., சந்திரசேகர், முகாமை தொடங்கி வைத்தார்.
முகாமில்,
200க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது கண்களை பரிசோதனை செய்தனர். அவர்களில், 80
பேருக்கு, இன்று காலை சேலம் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையில் கண் அறுவை
சிகிச்சை நடக்கிறது. வீரபத்ர சுவாமி கோவில் நல அறக்கட்டளை தலைவர் லோகநாதன்,
டாக்டர் வெங்கடேஷ் குமார், பொருளாளர் ரமேஷ், செயலாளர் பாலமுருகன், தகவல்
தொடர்பாளர் விமல், நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர் அருண், மணி மற்றும் முத்துசாமி
ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.