நகராட்சி பணியாளர்கள் 4 பேர் மாற்றம்

ADDED : அக் 09, 2026 04:30 AM
ராசிபுரம்,:ராசிபுரம்
நகராட்சி அலுவலகத்தில், பணியாற்றி வந்த உதவியாளர் உள்பட, 4
பணியாளர்கள் வேறு நகராட்சிகளுக்கு பணியிட மாற்றம்
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ராசிபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில்,
பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீர், வரி வசூல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு
சான்றிதழ் வினியோகம், சுகாதாரம் மற்றும் கட்டட அனுமதி உள்ளிட்ட
பல்வேறு நகராட்சி நிர்வாக பணிகளை கவனிக்க, 50க்கும் மேற்பட்டோர்
பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்நிலையில் நிர்வாக காரணங்களுக்காக,
ராசிபுரம் நகராட்சியில் பணியாற்றி வரும், 4 பேர் பிற
நகராட்சிகளுக்கு இடமாற்றம் செய்து நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில்
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, நகராட்சி அலுவலகத்தில்
உதவியாளராக பணியாற்றி வந்த பழனி, விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு பணியிட
மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், இளநிலை உதவியாளராக
பணியாற்றி வந்த பாலசுப்பிரமணி, பள்ளப்பட்டி நகராட்சிக்கும்,
இளநிலை உதவியாளர் மாதேஸ்வரன், குமார பாளையம் நகராட்சி வருவாய்
உதவியாளராகவும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இளநிலை
உதவியாளராக பணியாற்றி வந்த ரகுபதி, குமாரபாளையம் நகராட்சி
வருவாய் ஆய்வாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு உத்தரவு
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.