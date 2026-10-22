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சூதாடிய 4 பேர் கைது

சூதாடிய 4 பேர் கைது

ADDED : அக் 08, 2026 03:34 AM

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ADDED : அக் 08, 2026 03:34 AM

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எருமப்பட்டி:எருமப்பட்டி யூனியன், செவ்வந்திப்பட்டி பகுதி கிராமங்களில் சூதாட்டம் நடப்பதாக புகார் எழுந்தது.

இதையடுத்து, நேற்று மாலை, எருமப்பட்டி போலீசார் அந்த வழியாக ரேந்து சென்றனர். அப்போது, ஆட்டுச்சந்தை அருகே, எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல் பணம் வைத்து சூதாடிக்கொண்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதில், திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பாலசுப்பரமணி, 50, தங்கராசு, 65, செவ்வந்திப்பட்டியை சேர்ந்த நல்லையன், 60, குமார், 52 ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்து, 2,300 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. நான்கு பேர் தப்பி ஓடினர்.

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