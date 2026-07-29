வல்வில் ஓரி விழாவால் 4 டாஸ்மாக் கடைக்கு லீவு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:40 AM
நாமக்கல்; 'கொல்லிமலையில் வல்வில் ஓரி விழாவை முன்னிட்டு, வரும் ஆக., 1, 2, 3 ஆகிய நாட்களில், நான்கு டாஸ்மாக் கடைகளில் மது விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:நாமக்கல் மாவட்டம், கொல்லிமலை தாலு-காவில், வல்வில் ஓரி விழா நடக்கும், ஆக., 1, 2, 3 ஆகிய நாட்களில், மதுபான விற்பனையை தடை செய்யும் வகையில், கொல்லிமலை தாலுகாவில் செயல்பட்டு வரும், செம்மேடு, செங்கரை, சோளக்காடு மற்றும் சேந்தமங்கலம் தாலுகாவில் செயல்பட்டு வரும் காரவள்ளி கடை என, மொத்தம், நான்கு கடைகளிலும், மது விற்ப-னைக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. இந்த நாட்-களில், சம்பந்தப்பட்ட கடைகளை திறந்தாலோ, மறைமுகமாக விற்பனை செய்தாலோ, சம்பந்-தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்-படும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.