பரமத்தியில் தோட்டத்தில் புகுந்து 40 சந்தன மரங்கள் வெட்டிய நபர்கள்
பரமத்தியில் தோட்டத்தில் புகுந்து 40 சந்தன மரங்கள் வெட்டிய நபர்கள்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:58 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:59 PM
ப.வேலுார்: விவசாய தோட்டத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 40 சந்தன மரங்களை மர்ம நபர்கள் நள்ளிரவில் வெட்டி கடத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்தி, கீரம்பூர் அருகே கோனுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் விவசாயி காளியண்ணன், 88. இவர், அரசு அனுமதி பெற்று, 1 ஏக்கர் பரப்பளவில், 15 ஆண்டுகளாக சந்தன மரங்களை பராமரித்து வளர்த்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு வழக்கம் போல் காளியண்ணன், தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச சென்றுள்ளார். அப்போது நன்கு வளர்ந்திருந்த, 15 ஆண்டு கால 40 சந்தன மரங்களை, நள்ளிரவு நேரத்தில் மர்ம நபர்கள் வெட்டி கடத்தி சென்றிருப்பது தெரியவந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியும், விரக்தியும் அடைந்த காளியண்ணன், பரமத்தி போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் சங்கராபாண்டியன் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
சந்தன மரத்தின் தற்போதைய விலை ஒரு கிலோ, 25 ஆயிரம் ரூபாயாகும். மர்ம நபர்கள் கடத்தி சென்ற மரத்தின் மதிப்பு பல லட்சம் ரூபாய் இருக்கும். மரங்களை வெட்டி சென்ற மர்ம நபர்களை பிடிக்க, அப்பகுதியில் உள்ள 'சிசிடிவி' கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, போலீசார் தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர்.