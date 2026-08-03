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நாமக்கல் உழவர் சந்தையில் 40 டன் காய்கறி விற்பனை

நாமக்கல் உழவர் சந்தையில் 40 டன் காய்கறி விற்பனை

ADDED : ஆக 03, 2026 05:51 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 05:51 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் கோட்டை மெயின் ரோட்டில் உழவர் சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது. விடுமுறை நாளான நேற்று, உழவர் சந்தையில் விறுவிறுப்பாக வியாபாரம் நடந்தது.

187 விவசாயிகள், உழவர் சந்தைக்கு காய்கறிகள், பழங்கள், கீரை வகைகளை அறுவடை செய்து கொண்டு வந்திருந்தனர். மொத்தம் 30,485- கிலோ காய்கறிகள், 10,080 கிலோ பழங்கள் மற்றும் 40 கிலோ பூக்கள் என மொத்தம், 40,605 கிலோ எடையுள்ள விளைபொருட்கள் உழவர் சந்தைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டன.

அவற்றை, 8,121 பொதுமக்கள் வாங்கி சென்றனர். அதன் மூலம், 18 லட்சத்து, 47,455 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. நேற்று, தக்காளி ஒரு கிலோ, 20 ரூபாய், கத்தரி, 64, வெண்டை, 48, புடலங்காய், 36, பீர்க்கங்காய், 50, பாகற்காய், 70, முருங்கைக்காய், 35, சின்ன வெங்காயம், 40, பெரிய வெங்காயம், 38, தேங்காய், 60 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்பனையானது.

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