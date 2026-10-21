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டூவீலர் திருட்டில் ஈடுபட்ட சிறுவன் உள்பட 5 பேர் கைது
டூவீலர் திருட்டில் ஈடுபட்ட சிறுவன் உள்பட 5 பேர் கைது
ADDED : அக் 21, 2026 05:22 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அருகே, வெப்படை பகுதியை சேர்ந்தவர் தங்கராஜ். இவர், கடந்த, 11ல்
வீட்டின் முன் நிறுத்தியிருந்த டூவீலர் திருடு போனது. இதுகுறித்து
வெப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், டூவீலர்
திருட்டில் ஈடுபட்ட, பள்ளிப்பாளையம் ஒட்டமெத்தை பகுதியை சேர்ந்த
பரத், 19, டி.வி.எஸ்., மேடு பகுதியை சேர்ந்த கலையரசன், 21, ஜீவாசெட்
பகுதியை சேர்ந்த கிருஷ்ணன், 21, ராம்பிரபு, 19, வெப்படையை சேர்ந்த, 17
வயது சிறுவன் உள்பட, ஐந்து பேரை பாதரை பகுதியில், நேற்று போலீசார் கைது
செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து, வெப்படையில் திருடிய ஒரு டூவீலரும்,
ஈரோடு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைப்பகுதியில் திருடிய, இரண்டு
டூவீலரும், வெப்படை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.