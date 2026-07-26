செல்லாஸ் ஜவுளி நிறுவனத்தில் 5 முதல் 50 சதவீதம் ஆடி தள்ளுபடி
செல்லாஸ் ஜவுளி நிறுவனத்தில் 5 முதல் 50 சதவீதம் ஆடி தள்ளுபடி
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:48 AM
திருச்செங்கோடு;திருச்செங்கோட்டில்,
கடந்த, 10 ஆண்டுகளாக மக்களின் மனம் கவர்ந்த செல்லாஸ் பட்டு ஜவுளி
ரெடிமேட் நிறுவனம், சங்ககிரி ரோடு, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில்
செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு அனைத்து விதமான ஜவுளி, ரெடிமேட்
ரகங்களுக்கு, 5 முதல் 50 சதவீதம் வரை ஆடி தள்ளுபடியில் விற்பனை
செய்யப்படுகிறது.
செல்லாஸ் சேலை பிரிவில், 2 சுமங்கலி பட்டு
புடவைகள், 1,500 ரூபாய், 2 லினன் காட்டன் சேலை, 400 ரூபாய், லேடீஸ்
பிரிவில், 2 பிராண்டடு லெக்கின்ஸ், 350 ரூபாய், 2 சுடி மெட்டீரியல், 500
ரூபாய், குழந்தைகள் பிரிவில், 2 பேண்ட் செட், 1,000 ரூபாய், 2 காட்டன்
பிராக், 400 ரூபாய், மேட்சிங் பிரிவில், 2 கூல் நைட்டீஸ், 350 ரூபாய், 2
பிராண்டடு சிலிப், 165 ரூபாய், 2 பிளவுஸ் பிட், 150 ரூபாய்க்கு விற்பனை
செய்யப்படுகிறது.
மேலும், பெண்களுக்கான அனைத்து முன்னனி
கம்பெனிகளின் உள்ளாடை ரகங்கள் செல்லாஸ் மேட்சிங் மற்றும்
இன்னர்ஸ்சில், 5 முதல் 50 சதவீதம் வரை ஆடி தள்ளுபடியில், செல்லாஸ்
பட்டு, ஜவுளி ரெடிமேடுக்கு நேர் எதிரில் செயல்படுகிறது. ஆடி ஸ்பெஷல்
ஆபரில் ஒரு ஆடை வாங்கினால் ஒரு ஆடை இலவசமாகவும், எண்ணற்ற காம்போ
ஆபர்கள் தள்ளுபடி விலையிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது என,
செல்லாஸ் நிறுவனர் தங்கவேல் தெரிவித்தார்.