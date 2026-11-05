/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/50 கிலோ குட்கா பதுக்கியவர் கைது
ADDED : நவ 02, 2026 05:49 AM
அ நிறம் | அளவு
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு
அடுத்த பால்மடை காமாட்சி நகர் பகுதியில் உள்ள ரஞ்சித்குமார், 36,
என்பவரின் வீட்டில், குட்கா பொருட்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக, ரூரல்
போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, எஸ்.ஐ., செல்லதுரை
தலைமையில் போலீசார், விரைந்து சென்று ரஞ்சித்குமார் வீட்டில் சோதனை
மேற்கொண்டனர். அப்போது, வீட்டின் மேல் மாடியில் பதுக்கி வைத்திருந்த, 50 கிலோ குட்கா பொருட்களை பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரிய
வந்தது.
அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், ரஞ்சித்குமாரை கைது செய்தனர்.