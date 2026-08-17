சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு 500 மரக்கன்றுகள் நடும் பணி
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு 500 மரக்கன்றுகள் நடும் பணி
ADDED : ஆக 14, 2026 06:02 AM
மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரம் டவுன் பஞ்சாயத்தில், சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு மரக்கன்றுகள் நடும் பணி தொடங்கியது.
சுதந்திர
தின விழா நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், அதை முன்னிட்டு பல்வேறு
விழிப்புணர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை
மேற்காள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, மக்களிடையே
பசுமை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், மரக்கன்றுகள் நடும்
திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மல்லசமுத்திரம் டவுன்
பஞ்சாயத்து, கோணங்கிபாளையம் பகுதியில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா
நடந்தது. டவுன் பஞ்சாயத்து செயல் அலுவலர் மூவேந்தரபாண்டியன் தலைமை
வகித்தார். இதில் முதல்கட்டமாக, 150 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.
மல்லசமுத்திரம் டவுன் பஞ்சாயத்து எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில்
மொத்தம், 500 மரக்கன்றுகள் நடுவதற்கு இலக்கு நிர்ணயித்து பணிகள்
நடந்து வருகின்றன.
இந்நிகழ்ச்சியில், 1வது வார்டு கவுன்சிலர்
சரவணன், சுகாதார மேற்பார்வையாளர் வெங்க டேசன், குடிநீர்
திட்டப்பணியாளர் குமரேசன் மற்றும் மல்லசமுத்திரம் டவுன்
பஞ்சாயத்து பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.