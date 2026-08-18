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சுதந்திர தினத்தையொட்டி 500 மரக்கன்று நடும் விழா

சுதந்திர தினத்தையொட்டி 500 மரக்கன்று நடும் விழா

ADDED : ஆக 15, 2026 05:18 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 05:18 AM

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நாமகிரிப்பேட்டை:சுதந்திர தினத்தையொட்டி, பல்வேறு விழிப்புணர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதன் ஒரு பகுதியாக, நாமகிரிப்பேட்டை டவுன் பஞ்., பிள்ளையார் கோவில் வீதி அரசு பள்ளி அருகே, மரக்கன்றுகள் நடும் விழா, நேற்று நடந்தது. டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர் ஆறுமுகம் தலைமை வகித்தார். முதற்கட்டமாக, 150 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. நாமகிரிப்பேட்டை டவுன் பஞ்., எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில், மொத்தம், 500 மரக்கன்றுகள் நடுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டு, அதற்கான பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. டவுன் பஞ்., தலைவர் சேரன், துணைத்தலைவர் அன்பழகன், கவுன்சிலர் பிரேமா மற்றும் பஞ்., பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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