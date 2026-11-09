குவாரி திறக்காததால் 50,000 மணல் லாரிகள் முடக்கம் தொழிலாளர் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு: முதல்வருக்கு மனு
குவாரி திறக்காததால் 50,000 மணல் லாரிகள் முடக்கம் தொழிலாளர் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு: முதல்வருக்கு மனு
ADDED : நவ 08, 2026 05:32 AM
நாமக்கல்:'மணல்
குவாரிகள் திறக்காததால், 50,000 மணல் லாரிகள் முடங்கி உள்ளதுடன்,
தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனால், மணல்
குவாரிகளை திறந்து, அரசே நேரடியாக நடத்த வேண்டும்' என, தமிழ்நாடு மணல்
லாரி உரிமையாளர்கள் பாதுகாப்பு சங்க மாநில தலைவர் ராஜசேகர், தமிழக
முதல்வருக்கு மனு அனுப்பி உள்ளார்.அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகம்
முழுவதும், 50,000க்கும் மேற்பட்ட மணல் லாரிகள் முடங்கியுள்ளதால்,
டிரைவர்கள், தொழிலாளர்கள் என, ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர்
வேலைவாய்ப்பின்றி தவித்து வருகின்றனர்.
மேலும், கட்டுமான தொழில்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதில் ஈடுபட்டுள்ள கூலி தொழிலாளர்கள் என,
பல லட்சம் பொதுமக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். புதிய அரசு இதுவரை
மணல் லாரி உரிமையாளர்களை அழைத்து பேசி, அவர்களின் பிரச்னைகளை
கேட்டறியவில்லை.
அவற்றை கருத்தில் கொண்டு, மணல் குவாரிகளை
இடைத்தரகர்கள் தலையீடின்றி உடனடியாக திறக்க வேண்டும். மணல்
குவாரிகளை அரசே நேரடியாக ஏற்று நடத்த வேண்டும். மணலுக்கான விலையை,
அரசே நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு, ஆன்லைன் மூலம்
நேரடியாக மணல் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இக்கோரிக்கையை
அரசு நிறைவேற்றினால், மணல் லாரி உரிமையாளர்கள், டிரைவர்கள்,
தொழிலாளர்கள் மட்டுமின்றி, பொதுமக்களும் பயன்பெறுவர்.
மேலும்,
கட்டுமான தொழிலும் மீண்டும் சீராக நடத்த வழிவகை ஏற்படும். தமிழக
அரசு, இக்கோரிக்கைகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.