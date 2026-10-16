கொல்லிமலையில் 52 மி.மீ., மழை

ADDED : அக் 16, 2026 06:31 AM
நாமக்கல்;நாமக்கல் மாவட்டத்தில், பரவலாக பெய்த மழையில் அதிகபட்சமாக கொல்லிமலை செம்மேடு பகுதியில், 52 மி.மீ., மழை பதிவானது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், கடந்த சில நாட்களாக பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் காணப்பட்டு வந்த நிலையில், மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் குளிர்ந்த காற்றுடன் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் முதல் நேற்று காலை, 6:00 மணி வரை பதிவான மழை அளவு விவரம் (மில்லி மீட்டரில்):
எருமப்பட்டி, 25, குமார பாளையம், 6.60, மங்களபுரம், 24.60, மோகனுார், 3.00, நாமக்கல், 3.00, பரமத்தி வேலுார், 10, புதுச்சத்திரம் 19, ராசிபுரம், 29, சேந்தமங்கலம், 11, திருச்செங்கோடு, 3.20, கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், 5 மி.மீ., மழை பதிவானது.
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக கொல்லிமலை செம்மேடு பகுதியில், 52 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.
மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தம், 191.4 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது. இதன் சராசரி மழை அளவு, 15.95 மி.மீ., என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பரவலாக பெய்த மழையால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.