டார்லிங் ஷோரூம் ராசிபுரம் கிளையில் 5ம் ஆண்டு துவக்க விழா தள்ளுபடி 'சேல்'
டார்லிங் ஷோரூம் ராசிபுரம் கிளையில் 5ம் ஆண்டு துவக்க விழா தள்ளுபடி 'சேல்'
ADDED : அக் 11, 2026 04:55 AM
ராசிபுரம்:தமிழகமெங்கும்,
'டார்லிங்' ஷோரூம், 190க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளுடன் செயல்பட்டு
வருகிறது. ராசிபுரம் கிளையின், 5ம் ஆண்டு துவக்க விழாவையொட்டி,
வாடிக்கையாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக, இன்று, நேற்று,
நேற்று முன்தினம் என, மூன்று நாட்கள் தள்ளுபடி விற்பனை திருவிழாவாக
கொண்டாடி வருகிறது.
அதன்படி, குறிப்பிட்ட மாடல்களுக்கு, 60
சதவீதம் வரை தள்ளுபடி, இ.எம்.ஐ.,ல் பொருட்கள் வாங்கும்போது,
குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்கு, ஜீரோ முன்பணம், ஜீரோ சதவீதம் வட்டி
சலுகை வழங்குகிறது.
அனைத்தும் வீட்டு உபயோக பொருட்களுக்கும்
நிச்சய பரிசு, குறைந்த மாத தவணையில் தரமான பர்னிச்சர்ஸ், 5,000 ரூபாய்
முன்பணத்தில் சோலார் வாங்கலாம்.
அரசு மானியம், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை
வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட மாடல் ஸ்மார்ட் போன்களுக்கு,
இரண்டாண்டு வாரண்டி உண்டு ராசிபுரம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், அபயஹஸ்த
ஆஞ்சநேயர் கோவில் அருகில் உள்ள டார்லிங் ஷோரூமில், 5ம் ஆண்டு துவக்க
விழா விற்பனை நடந்து வருகிறது.
நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர்
விஜய் செந்தில்நாதன் தொடங்கி வைத்தார். பிரபு, சீனிவாசன், தேவராஜ்,
ரஞ்சித் ஆகியோர் உடனிருந்தனர். மண்டல மேலாளர் எட்வின், கிளை மேலாளர்
வில்லியம்ஸ் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.