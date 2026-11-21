ப.வேலுாரில் 6 டன் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் 3 பேர் கைது; சரக்கு வாகனங்கள் பறிமுதல்
ப.வேலுாரில் 6 டன் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் 3 பேர் கைது; சரக்கு வாகனங்கள் பறிமுதல்
ADDED : நவ 20, 2026 07:04 PM
ப.வேலுார்: ப.வேலுாரில், ஆறு டன் ரேஷன் அரிசி கடத்திய, மூவரை கைது செய்த போலீசார், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய, சரக்கு வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனுார் சாலையில், இரு சரக்கு வாகனங்களில், ரேஷன் அரிசி கடத்துவதாக, நேற்று (நவ.,19) அதிகாலை, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, ப.வேலுார் டி.எஸ்.பி., வெண்ணிலா தலைமையில் போலீசார், மோகனுார் சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த, இரு மினி சரக்கு ஆட்டோக்களை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர். அதில், ஆறு டன் ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விசாரணையில், வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்காக, கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
கடத்தலில் ஈடுபட்ட, நாமக்கல் பாலப்பட்டியைச் சேர்ந்த வேலுசாமி, 51, கோகுல்ராஜ், 30, விமல்ராஜ், 40, ஆகிய மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய, இரு மினி சரக்கு ஆட்டோ, ஒரு டூ – வீலர் மற்றும் ஆறு டன் ரேஷன் அரிசி ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
இதுகுறித்து, கீரம்பூர் அருகே உள்ள, குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குற்றப்புலனாய்வு துறை போலீசார் விசாரித்து, மூவரையும் நாமக்கல் சிறையில் அடைத்தனர்.