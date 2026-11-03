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தியாகராஜ பாகவதர் 67வது நினைவு நாள்

தியாகராஜ பாகவதர் 67வது நினைவு நாள்

ADDED : நவ 02, 2026 05:53 AM

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ADDED : நவ 02, 2026 05:53 AM

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நாமக்கல்:தமிழ் சினிமாவில் தனி முத்திரை பதித்த தியாகராஜ பாகவதர், 1910 மார்ச், 1ல் பிறந்தார். அவர் நடித்த ஹரிதாஸ் திரைப்படம், தொடர்ந்து மூன்று தீபாவளிகளை கடந்து ஓடி சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அவர், 49ம் வயதில், 1959ம் ஆண்டு நவ., 1ல் இறந்தார். பாகவதரின், 67-வது நினைவு தினம், எம்.கே., தியாகராஜ பாகவதர் சங்கம் சார்பில் நாமக்கல்லில் நடந்தது. சங்க தலைவர் மணிவண்ணன் தலைமை வகித்து, தியாகராஜ பாகவதரின் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மலர் துாவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.தியாகராஜ பாகவதரின் புகழை பரப்பும் வகையில் அவரது பாடல்கள் பாடப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில் நிர்வாகிகள் ஜோதிடர் பால

முருகன், நாகராஜன், நடராஜன், தியாகராஜன், குணசேகரன் உள்பட பலர் கலந்து

கொண்டனர்.

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