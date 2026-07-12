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ராசிபுரம் தறித்தொழிலாளி வீட்டில் 7 பவுன், வெள்ளி பொருள் திருட்டு

ராசிபுரம் தறித்தொழிலாளி வீட்டில் 7 பவுன், வெள்ளி பொருள் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:26 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:26 AM

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ராசிபுரம்:தறித்தொழிலாளி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள், ஏழு பவுன் நகை மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை திருடி சென்றனர்.

சேலம் மாவட்டம், நங்கவள்ளியை சேர்ந்தவர் கோபாலகண்ணன், 30. இவர், தன் தாய் மற்றும் உறவினர்களுடன், மூன்றாண்டுகளுக்கு முன், நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் வி.நகர், 18 சாலை, நெம்பர் வீதியில் குடும்பத்துடன் தங்கி, தறித்தொழில் செய்து வந்தார். கடந்த, 3 நாட்களுக்கு முன், தன் பாட்டி இறந்ததால், வீட்டை பூட்டிவிட்டு நங்கவள்ளி சென்றுவிட்டார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, தனது வீடு திறந்துள்ளது' என, பக்கத்துக்கு வீட்டுகாரர் மொபைல் போனில் தொடர்புகொண்டு தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டும், பீரோவும் உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த, 7 பவுன் நகை, வெள்ளி பொருட்கள் திருடப்பட்டிருந்தது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். தகவலறிந்த, ராசிபுரம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். கை ரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, ரேகைகள் பதிவு செய்யப்பட்டது. சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள, 'சிசிடிவி' கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து குற்றவாளிகளை பிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

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