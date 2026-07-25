வெல்ல ஆலைகளில் 7 டன் சர்க்கரை பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:52 AM
ப.வேலுார்:வெல்ல
ஆலைகளில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை நடத்திய சோதனையில், கலப்படம் செய்ய
வைத்திருந்த, 7 டன் சர்க்கரையை பறிமுதல் செய்தனர்.
நாமக்கல்
மாவட்டம், ப.வேலுார் பகுதியில் உள்ள வெல்ல ஆலைகளில், சர்க்கரை கலந்த
வெல்லம் தயாரிப்பதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, நேற்று
கபிலர்மலை, பிலிக்கல்பாளையம், பெரிய சோழிபாளையம் பகுதிகளில்
நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம் தயாரிக்கும் கரும்பு ஆலைகளில் உணவு
பாதுகாப்பு மாவட்ட நியமன அலுவலர் டாக்டர் தங்க விக்னேஷ் தலைமையில்,
உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் முத்துசாமி மற்றும் அலுவலர்கள் சோதனை
நடத்தினர்.
32 இடங்களில் நடந்த சோதனையில், வெல்லத்தில் கலப்படம்
செய்ய வைத்திருந்த, 7 டன் சர்க்கரை மற்றும் ஒரு டன் ரசாயனத்தை
பறிமுதல் செய்தனர். இது குறித்து, 13 ஆலைகளுக்கு நோட்டீஸ்
வழங்கினர். மேலும், ஐந்து ஆலைகளுக்கு, தலா, 5,000 வீதம், 25,000 ரூபாய்
அபராதம் விதித்தனர். எட்டு ஆலைகளில் இருந்து பரிசோதனைக்காக வெல்லம்
மாதிரி எடுக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது.