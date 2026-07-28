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பட்டா கேட்டு நாமக்கல் கலெக்டர் ஆபீஸ் முற்-றுகை மாணவர்கள் உள்பட 800 பேர் திரண்டதால் பரப-ரப்பு

பட்டா கேட்டு நாமக்கல் கலெக்டர் ஆபீஸ் முற்-றுகை மாணவர்கள் உள்பட 800 பேர் திரண்டதால் பரப-ரப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:14 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:14 AM

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நாமக்கல்; நாரைக்கிணறு பகுதியை சேர்ந்த, 800க்கும் மேற்-பட்டோர், பட்டா கேட்டு நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ராசிபுரம், நாரைக்கிணறு பகுதியில், 'அன்சர்வே பிளாக்--2' நிலப்பகுதியை, காப்புவனமாக மாற்றம் செய்ய, 1954ல், தமிழக அரசு வனச்-சட்டம் பிரிவின் கீழ் அரசிதழில் அறிவிப்பு செய்-யப்பட்டது. இருந்தும், இதற்கான இறுதி அறி-விப்பு வெளியிடாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இந்த நிலத்தில், அப்பகுதி மக்கள் சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பிருந்தே தொடர்ந்து விவ-சாயம் செய்து வாழ்வாதாரம் ஈட்டி வந்துள்ளனர். தலைமுறை தலைமுறையாக இன்றும் மக்கள் அங்கு விவசாயம் செய்து குடியிருந்தும் வருகின்-றனர்.அதனால், நிலத்தின் தற்போதைய பயன்பாடு, மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் சமூக நலன் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு, உரிய கள ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும். 1954ன் அறி-விப்பை மறுபரிசீலனை செய்து ரத்து செய்வ-தோடு, மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கை.

அவற்றை வலியுறுத்தி, கலெக்டரிடம் மனு அளிக்க, இளம் விவசாயிகள் சங்க தலைவர் சவுந்திரராஜன், பெருந்தலைவர் நாராயணசாமி நாயுடுவின், தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் வேலுசாமி ஆகியோர் தலைமையில், நாரைக்கிணறு

பகுதியை சேர்ந்த, 800க்கும் மேற்பட்ட விவசா-யிகள், பள்ளி மாணவ, மாணவியர், பெண்கள், குழந்தைகள் குவிந்து, முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, 'கலெக்டர் நேரில் வந்து எங்களின் குறைகளை கேட்டு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, வலியுறுத்தினர். ஆனால், ஆர்.டி.ஓ., சாந்தி, டி.ஆர்.ஓ., சரவணன் ஆகியோர் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதில் உடன்-பாடு ஏற்படாமல், கலெக்டர் வந்து பேசவேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்தனர். சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல், கோஷம் எழுப்பியதுடன், தரையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். இதற்கிடையே, இரண்டு மூதாட்டிகள் மற்றும் பள்ளி மாணவி ஒருவர் என, மூன்று பேர் மயக்கமடைந்தனர்.

மூன்று மணி நேர காத்திருப்புக்கு பின், கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கிற்கு அனுப்பி வைக்கப்-பட்டனர். கலெக்டர் மதுபாலன் அவர்கள் கோரிக்கையை கேட்டதுடன், 'உரிய தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுப்பதாக', உறுதியளித்தார்.

தொடர்ந்து, கலெக்டர் மதுபாலன் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

நாரைக்கிணறு பகுதியில் மக்கள் பல ஆண்டுக-ளாக வசித்து வருவதோடு, விவசாயமும் செய்து வருகின்றனர். ஆனால், அவர்கள் வசித்து வரும் நிலம், 1954 முதல் வனத்துறையின் அறிவிக்கப்-பட்ட வன நிலமாக இருப்பதால், அங்கு பட்டா வழங்குவதில் சட்டரீதியான சிக்கல்கள் உள்ளன. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, தமிழக அரசின் கவ-னத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. வனத்-துறையினருடனும், சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகா-ரிகளுடனும் தொடர்ந்து ஆலோசனை செய்து வருகிறோம்.

மேலும், அப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவையை உடனடியாக பூர்த்தி செய்யும் வகையில், பஞ்., நிர்வாகம் மூலம் டேங்கர் லாரிகள் வாயிலாக குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதேபோல், ஆழ்துளை குழாய் கிணறு அமைப்-பது தொடர்பாக வனத்துறையினர் ஆட்சேபனை தெரிவித்து வருவதால், இதுகுறித்து வனத்துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை செயலாளரிடம் விளக்கம் கோரப்பட்டுள்ளது. தேவையான தெளிவு கிடைத்தவுடன் மக்களுக்கு உரிய தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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