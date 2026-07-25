'முத்தாயம்மாள் இன்ஜி., கல்லுாரியில் 900 மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு'
'முத்தாயம்மாள் இன்ஜி., கல்லுாரியில் 900 மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு'
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:21 AM
ராசிபுரம்; நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் முத்தாயம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரி செயலர் குணசேகரன் கூறியதாவது:
முத்தாயம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில், 2000-ல் முத்தா-யம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரி தொடங்கப்பட்-டது.தன்னாட்சி அந்தஸ்து பெற்ற இக்கல்லுாரி கிரா-மப்புற மாணவர்களுக்கு தரமான தொழில்நுட்ப கல்வியை வழங்கி வருகிறது. கல்வி அறக்கட்-டளை சார்பில் கல்வியாளர் கந்தசாமி இக்கல்-லுாரியை நிறுவினார்.
செயலராக குணசேகரன், இணை செயலராக ராகுல் பணியாற்றி வருகின்றனர். முதல்வராக செந்தில்குமார் உள்ளார். இக்கல்லுாரி, என்.பி.ஏ., மற்றும் 'நாக்' போன்ற தேசிய தரச்சான்றிதழ்க-ளுடன் இயங்கி வருகிறது.
இக்கல்லுாரியில், 2025, 2026-ம் கல்வியாண்டில் பயின்ற மாணவர்களுக்கான வளாகத்தேர்வில் டி.சி.எஸ்., இன்போசிஸ், ஹெக்சா வேர் மற்றும் கார் டெக்னாலஜிஸ் உள்ளிட்ட, 90-க்கும் மேற்-பட்ட பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன. இத்-தேர்வுகள் மூலம், 900-க்கும் மேற்பட்ட மாண-வர்கள் முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுள்ளனர். தேர்வான மாண-வர்களுக்கு ஆண்டுக்கு, 4 லட்சம் முதல், 15 லட்சம் ரூபாய் வரை ஊதிய விகிதங்கள் நிர்ண-யிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.