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முத்தாயம்மாள் கல்லுாரியில் 900 மாணவர்களுக்கு வேலை

முத்தாயம்மாள் கல்லுாரியில் 900 மாணவர்களுக்கு வேலை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:45 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:45 AM

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ராசிபுரம்:ராசிபுரம் முத்தாயம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரியில், கடந்த கல்வியாண்டில் மட்டும், 900-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர்.

நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் முத்தாயம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில், 2000-ல் இக்கல்லுாரி தொடங்கப்பட்டது. தன்னாட்சி அந்தஸ்து பெற்ற இக்கல்லுாரி கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு தரமான தொழில்நுட்ப கல்வியை வழங்கி வருகிறது.

கல்வி அறக்கட்டளை சார்பில் கல்வியாளர் கந்தசாமி இக்கல்லுாரியை நிறுவினார். தற்போது கல்லுாரி செயலாளராக பேராசிரியர் குணசேகரன், இணை செயலாளராகப் பொறியாளர் ராகுல் ஆகியோர் கல்வி பணியாற்றி வருகின்றனர். கல்லுாரி முதல்வராக செந்தில்குமார் உள்ளார். இக்கல்லுாரி என்.பி.ஏ., மற்றும் 'நாக்' போன்ற தேசிய தரச்சான்றிதழ்களுடன் இயங்கி வருகிறது.

இக்கல்லுாரியில், கடந்த, 2025 முதல், 2026-ம் கல்வியாண்டில் பயின்ற மாணவர்களுக்கான வளாகத்தேர்வில் டி.சி.எஸ்., இன்போசிஸ், ஹெக்சாவேர் மற்றும் கார் டெக்னாலஜிஸ் உள்ளிட்ட, 90-க்கும் மேற்பட்ட பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் கலந்துகொண்டன. இத்தேர்வுகள் மூலம் மொத்தம், 900-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுள்ளனர். தேர்வான மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு, 4 லட்சம் ரூபாய் முதல், 15 லட்சம் ரூபாய் வரை ஊதிய விகிதங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. வேலை வாய்ப்பில் தொடர்ந்து சாதனை படைத்து வருவதால், இக்கல்லுாரி மாநில அளவில் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது.

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