100 ஆண்டுகளான புளியமரம் சாலையின் குறுக்கே சாய்ந்தது
100 ஆண்டுகளான புளியமரம் சாலையின் குறுக்கே சாய்ந்தது
ADDED : அக் 27, 2026 05:38 AM
சேந்தமங்கலம்: சேந்தமங்கலம் அடுத்த குப்பநாயக்கனுார் பகு-தியில், சாலையின் இருபுறமும் புளியமரம் வளர்ந்து பார்ப்பதற்கு ரம்மியமாக காட்சிய-ளிக்கும். கோடை வெயில் மற்றும் கத்திரி வெயில் காலங்களில் கூட இப்பகுதியில் வெயிலின் பாதிப்பு குறைவாக காணப்படும்.
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மிழகத்தில், தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. இதனால், நாமக்கல் மாவட்டத்தில், கடந்த ஒரு வாரமாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சேந்தமங்கலம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரத்திலும், இரவு நேரத்தில் மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:00 மணிக்கு, சேந்தமங்கலம் பகுதியில் மழை பெய்ய தொடங்கியது. விடாமல் பெய்த சாரல் மழையால், தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது.இந்நிலையில், சேந்தமங்கலம் அடுத்த குப்பநா-யக்கனுார் பைபாஸ் அருகே உள்ள சாலையில், நேற்று அதிகாலை, 100 ஆண்டு பழமையான புளி-யமரம் ஒன்று வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தது. அதி-காலை நேரம் என்பதால், அசம்பாவிதம் ஏதும் நடக்கவில்லை. தகவலறிந்து சென்ற நெடுஞ்சா-லைத்துறையினர், மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் மூலம் மரத்தை வெட்டி அகற்றினர். போக்குவ-ரத்து பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் பைபாஸ் வழி-யாக பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.