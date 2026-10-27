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100 ஆண்டுகளான புளியமரம் சாலையின் குறுக்கே சாய்ந்தது

100 ஆண்டுகளான புளியமரம் சாலையின் குறுக்கே சாய்ந்தது

ADDED : அக் 27, 2026 05:38 AM

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ADDED : அக் 27, 2026 05:38 AM

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சேந்தமங்கலம்: சேந்தமங்கலம் அடுத்த குப்பநாயக்கனுார் பகு-தியில், சாலையின் இருபுறமும் புளியமரம் வளர்ந்து பார்ப்பதற்கு ரம்மியமாக காட்சிய-ளிக்கும். கோடை வெயில் மற்றும் கத்திரி வெயில் காலங்களில் கூட இப்பகுதியில் வெயிலின் பாதிப்பு குறைவாக காணப்படும்.



மிழகத்தில், தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. இதனால், நாமக்கல் மாவட்டத்தில், கடந்த ஒரு வாரமாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சேந்தமங்கலம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரத்திலும், இரவு நேரத்தில் மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:00 மணிக்கு, சேந்தமங்கலம் பகுதியில் மழை பெய்ய தொடங்கியது. விடாமல் பெய்த சாரல் மழையால், தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது.இந்நிலையில், சேந்தமங்கலம் அடுத்த குப்பநா-யக்கனுார் பைபாஸ் அருகே உள்ள சாலையில், நேற்று அதிகாலை, 100 ஆண்டு பழமையான புளி-யமரம் ஒன்று வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தது. அதி-காலை நேரம் என்பதால், அசம்பாவிதம் ஏதும் நடக்கவில்லை. தகவலறிந்து சென்ற நெடுஞ்சா-லைத்துறையினர், மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் மூலம் மரத்தை வெட்டி அகற்றினர். போக்குவ-ரத்து பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் பைபாஸ் வழி-யாக பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.

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