சிமென்ட் பைப் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் திருட்டு புகார்
சிமென்ட் பைப் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் திருட்டு புகார்
ADDED : அக் 24, 2026 05:50 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
அருகே, பொத்தனுாரை சேர்ந்தவர் வரதராஜன், 56; இவரது மனைவி ஜெயசுதா, 50;
பாண்டமங்கலம் செல்லும் சாலையில், சிமென்ட் பைப் தயாரிக்கும் நிறுவனம்
நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த செப்., 11- இரவு, நிறுவனத்திற்குள் புகுந்த
மர்ம நபர்கள், ஒரு லட்சம் ரொக்கம், ஒரு பவுன் தங்க மோதிரம் மற்றும் 16
'சிசிடிவி' கேமராக்களை திருடி சென்றனர். இதுகுறித்து ப.வேலுார் போலீசார்
விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை மீண்டும்
அந்நிறுவனத்திற்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள், வாட்ச்மேன் பிரகாஷ், 40,
என்பவரை கத்தியை காட்டி மிரட்டி, அலுவலக பீரோவை உடைத்து பொருட்களை திருடி
சென்றனர்.
ஏற்கனவே நடந்த திருட்டு வழக்கில் குற்றவாளிகள் பிடிபடாத
நிலையில், அடுத்தடுத்து நிறுவனத்தை குறிவைத்து திருட்டு சம்பவம் நடப்பதால்,
நேற்று மாலை, ப.வேலுார் டி.எஸ்.பி., வெண்ணிலாவிடம், மர்ம நபர்களை உடனடியாக
கைது செய்ய வேண்டும் என, புகார் மனு அளித்தனர்.