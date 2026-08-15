/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ ஆடி அமாவாசையில் தங்க கவசத்தில் ஜொலித்த ஆஞ்சநேயர்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:49 AM
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நாமக்கல்:நாமக்கல், மலைக்கோட்டை எதிரே வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆஞ்சநேயர் சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது.
இங்கு
ஒரே கல்லில், 18 அடி உயரத்தில் உருவான சுவாமி, சாந்த சொரூபியாக
வணங்கி, நின்ற நிலையில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார். இங்கு
ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி, தமிழ் மாத முதல் ஞாயிறு, தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கில
வருட பிறப்பு, அமாவாசை, பவுர்ணமி, ஏகாதசி உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்களில்
சிறப்பு வழிபாடு நடக்கும்.
அதன்படி, ஆடி அமாவாசையான நேற்று,
நாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு, காலை, 9:00 மணிக்கு வடைமாலை, 10:30 மணிக்கு
பால், தயிர், மஞ்சள், சந்தனம் உள்ளிட்டவைகளால் சிறப்பு அபிஷேகம்
செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, தங்கக்கவசம் சாற்றி, சிறப்பு
அலங்காரத்துடன் மஹா தீபாராதனை நடந்தது.
பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.