/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ அப்துல் கலாம் நினைவு தினம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:24 AM
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சேந்தமங்கலம்;மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமின், 11ம் ஆண்டு நினைவு தினம், நேற்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது. சேந்த-மங்கலத்தில், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் சின்ன தேர் நிலையம் அருகே அப்துல் கலாமின் உருவப்படத்தை வைத்து மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அப்துல் கலாம் நண்பர்கள் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜா தலைமை வகித்து உருவ படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.தொடர்ந்து, ஓய்வு தலைமை ஆசிரியர் நவநீதம் மற்றும் அப்துல் கலாம் நண்பர்கள் குழு நிர்வா-கிகள் மலர் துாவி மரியாதை செலுத்தினர்.