அபி சரண் சில்க்ஸில் தீபாவளிக்கு ஒரு சேலை ரூ.10க்கு விற்பனை
அபி சரண் சில்க்ஸில் தீபாவளிக்கு ஒரு சேலை ரூ.10க்கு விற்பனை
ADDED : நவ 01, 2026 05:57 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
பழைய பைபாஸ் சாலையில் உள்ள அபி சரண் சில்க்ஸில், தீபாவளி பண்டிகை
விற்பனை நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஒரு சேலை, 10 ரூபாய்க்கு விற்பனை
செய்யப்பட்டது.
இதேபோல், இன்று மதியம், 12:00 முதல் 1:00 மணி வரை,
பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு சேலை என, வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனை
செய்யப்பட உள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் வரிசையில் நின்று, 10
ரூபாய்க்கு ஒரு சேலை என வாங்கி செல்கின்றனர். மேலும், மகளிருக்கு
தேவையான சுடிதார், நைட்டி உள்ளிட்ட துணிகள், தள்ளுபடியில் விற்பனை
செய்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, அபி சரண் சில்க்ஸ் உரிமையாளர் ஜெயசீலன் கூறியதாவது:
தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்கள், பெண்கள்,
குழந்தைகள் என அனைவருக்கும் ஏற்ற வகையில் புத்தம் புதிய டிசைன்களில்
ஆடைகள் அறிமுகம் செய்துள்ளோம்.
அனைவருக்கும் தனித்தனியான
பிரத்யேக ஆடை பிரிவுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. 1,000 ரூபாய்க்கு மேல்
ஆடை வாங்கும் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும், பல்வேறு பரிசுகள்
வழங்கப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் அபி சரண் சில்க்ஸ்க்கு நேரில்
சென்று இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.