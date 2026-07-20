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ஆடி முதல் ஞாயிறையொட்டி ஆஞ்சநேயருக்கு அபிஷேகம்

ஆடி முதல் ஞாயிறையொட்டி ஆஞ்சநேயருக்கு அபிஷேகம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:33 AM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:36 AM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:33 AM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:36 AM

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நாமக்கல்:ஆடி மாத முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையையொட்டி, நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.

நாமக்கல்லில், வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆஞ்சநேயர் கோவில் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஒரே கல்லில், 18 அடி உயரத்தில் உருவான ஆஞ்சநேயர் சுவாமி, சாந்த சொரூபியாக வணங்கி நின்ற நிலையில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.

நாள்தோறும் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து திரளான பக்தர்கள் வந்து ஆஞ்சநேயரை தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர். நேற்று, ஆடி மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையையொட்டி, காலை, 9:30 மணிக்கு ஆஞ்சநேயருக்கு வடைமாலை அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, 1,008 லிட்டர் பால், தயிர், மஞ்சள், சந்தனம் போன்றவைகளால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. பின், சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம், மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

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