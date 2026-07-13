கொல்லிமலை கொண்டை ஊசி வளைவில் விபத்து: ஒருவர் பலி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:52 AM
சேந்தமங்கலம்:கோயம்புத்துார்,
அய்யண்ணன் வீதியை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார், 61; இவரது மனைவி
சுகன்யா, 49; இவர்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை.
செந்தில்குமார், தன்
நண்பரான கோயம்புத்துார் ரேஸ் கோர்ஸை சேர்ந்த சீனிவாசன், 50,
என்பவருடன், கடந்த, 11 காலை, 'மாருதி சுவிப்ட்' காரில் கொல்லிமலைக்கு
சென்றனர். நேற்று அதிகாலை, 1:30 மணிக்கு கொல்லிமலையில் உள்ள
எருமநாடி என்ற ஊரில், நண்பரான சின்னச்சாமியை பார்க்க காரில்
சென்றனர். செந்தில்குமாரும் உடன் சென்றார். சின்னச்சாமியை
பார்த்துவிட்டு, மீண்டும் ஓட்டலுக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனர்.
காரை சீனிவாசன் ஓட்டியுள்ளார்.சோளக்காட்டில் இருந்து குழிவளவு
செல்லும் வழியில் உள்ள மதிகெட்டான் சோலை, 2வது கொண்டை ஊசி வளைவில்
சென்றுகொண்டிருந்தபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த பாறை மீது மோதியது.
இதில் செந்தில்குமார் தலையில் அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே
உயிரிழந்தார். சீனிவாசன் பலத்த காயமடைந்து, நாமக்கல் அரசு
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
'சீனிவாசன் அதிவேகமாகவும், கவனக்குறைவாகவும் காரை ஓட்டி
வந்ததால்
ஏற்பட்ட விபத்தில் தன் கணவர் இறந்துவிட்டார். அதனால் சீனிவாசன் மீது
தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, சுகன்யா அளித்த புகார்படி,
வாழவந்தி நாடு போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.