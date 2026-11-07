விபத்தில்லா தீபாவளி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

ADDED : நவ 06, 2026 05:16 AM
குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம்,
சின்னப்பநாயக்கன்பாளையம் நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி
வளாகத்தில், தளிர்விடும் பாரதம், தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு
பணிகள் துறை இணைந்து, விபத்தில்லா தீபாவளி என்ற விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சி நடத்தினர்.
துணைத் தலைவர் வரதராஜ் தலைமை வகித்தார். தலைமை
ஆசிரியை மலர்விழி வரவேற்றார். தலைவர் சீனிவாசன், செயலர் பிரபு
முன்னிலை வகித்தனர். குமாரபளையம் தீயணைப்பு துறை நிலைய அலுவலர்
மோகன் தலைமையில், வீரர்கள் குழந்தைகளுக்கு தீபாவளி பண்டிகையின்
போது, பட்டாசு எவ்வாறு வெடிப்பது என்பது குறித்து விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தினர். குழந்தைகள் அனைவரும் பெரியவர்கள் துணையுடனும்,
அருகில் வாளியில் தண்ணீருடனும் பாதுகாப்பாக பட்டாசுகளை வெடிக்க
வேண்டும்.
காட்டன், பருத்தி ஆடைகளை அணிந்து பட்டாசு வெடிப்பது
பாதுகாப்பானது. தளர்வான ஆடைகளை தவிர்த்து, சற்று இறுக்கமான ஆடைகளை
அணிய வேண்டும். எதிர்பாராத
விதமாக தீ காயம் ஏற்பட்டால் அதன்
மீது சாணி, இங்க், அரிசி மாவு போன்றவற்றை பயன்படுத்தாமல் நன்றாக
தண்ணீரால் கழுவி, உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவரிடம் செல்ல
வேண்டுமென குழந்தைகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மருத்துவமனை, கோவில், பஸ் ஸ்டாண்ட் போன்ற இடங்களில் வெடிகளை வெடிக்கக் கூடாது. மேலும் விலங்குகள், சுற்றுச்
சூழலை
பாதிக்காதவாறு பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் தளிர்விடும் பாரதம்
தமிழ்ச்செல்வி, தனசேகரன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.