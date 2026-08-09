ஆர்.என்.ஆக்ஸ்போர்டு பள்ளி இலக்கிய போட்டியில் சாதனை
ஆர்.என்.ஆக்ஸ்போர்டு பள்ளி இலக்கிய போட்டியில் சாதனை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:03 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
அருகே, பாண்டமங்கலம் ஆர்.என்.ஆக்ஸ்போர்டு மெட்ரிக் பள்ளி மற்றும்
ஆர்.என். ஆக்ஸ்போர்டு பப்ளிக் மாணவியர், ஈரோடு மாவட்டத்தில், ஸ்ரீராம்
இலக்கிய கழகம் நடத்திய மண்டல அளவிலான பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கான
போட்டிகளில் பங்கேற்று முதலிடம் பெற்று சாதனை படைத்தனர்.
இதில்,
பாண்டமங்கலம் ஆர்.என்.ஆக்ஸ்போர்டு மெட்ரிக் பள்ளியில் மாணவி தன்யா,
பேச்சு போட்டியில் முதலிடம்; சுபிக்ஷா, ஓவிய போட்டியில், 3-வது இடம்;
ஆர்.என்.ஆக்ஸ்போர்டு, சி.பி.எஸ்.இ., மாணவி லித்திகா, ஓவிய போட்டியில்,
முதலிடம்மும் பிடித்து சாதனை படைத்தனர். இதில், பேச்சுப்போட்டியில்
முதலிடம் பிடித்த மாணவி தன்யா, வரும் செப்.,ல் சென்னையில், மாநில அளவில்
நடைபெறும் அரையிறுதி போட்டிக்கு தேர்வாகியுள்ளார் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
பேச்சு போட்டியில் மாணவி பிரனிலா,
விதுண்யா, மிதர்ஷனா, ஓவிய போட்டியில் மாணவி தீக்ஷா, சர்வஜித், வந்தனா,
ஜோவிதா, கட்டுரை போட்டியில் மாணவன் பூமிஷ் ஆகியோர் ஆறுதல் பரிசு
பெற்றனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியரை, ஆர்.என்.ஆக்ஸ்போர்டு கல்வி
நிறுவனங்களின் தலைவர் சண்முகம், தாளாளர் சக்திவேல், செயலாளர் ராஜா,
இயக்குனர்கள் அருள், சேகர், சம்பூர்ணம், பள்ளி முதல்வர்கள் மற்றும்
ஆசிரியர், ஆசிரியைகள் பாராட்டினர்.