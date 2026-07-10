பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த 2 பஸ் மீது நடவடிக்கை
பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த 2 பஸ் மீது நடவடிக்கை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:26 AM
ராசிபுரம்: நாமக்கல்
மாவட்டத்திலுள்ள தனியார் பஸ்களில், பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம்
வசூலிப்பதாக வந்த புகாரையடுத்து, அதிகாரிகள் சிறப்பு வாகன தணிக்கை
நடத்தினர்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இயங்கும் தனியார் பஸ்களில், அரசு
நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட, கூடுதலாக வசூலிப்பதாக பயணிகள்
தரப்பில் கலெக்டரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில்,
தனியார் பஸ்களை கண்காணித்து ஓட்டுனர், நடத்துனர் மீது, உரிய
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.
இதை
தொடர்ந்து, நாமக்கல் வடக்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பதுவைநாதன்
தலைமையில், ராசிபுரம் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் செல்வகுமார் மற்றும்
போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள், நேற்று ராசிபுரம் மற்றும்
சுற்றுவட்டார முக்கிய சாலைகளில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அந்த
வழியாக வந்த அனைத்து தனியார் பஸ்களையும் நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அப்போது,
பயணிகளிடம் அரசு நிர்ணயித்த தொகையை விட, அதிக கட்டணம் வசூலித்து
விதிகளை மீறியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதில், ஆர்.எம்.ஆர்.,
மற்றும் எம்.கே.எஸ்., என இரண்டு தனியார் பஸ்கள் மீது, அதிக கட்டணம்
வசூலித்ததற்காக உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, சோதனை அறிக்கை
வழங்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்
பதுவைநாதன் கூறுகையில்,''இனிவரும் காலங்களில், தனியார் பஸ்கள்
அனுமதிக்கப்பட்ட பயண கட்டணத்தை விட, கூடுதலாக கட்டணம்
வசூலித்தால், அந்த நிறுவன பஸ்கள் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.